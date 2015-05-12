ВВС: В Непале произошло новое мощное землетрясение
11:36, 12 мая 2015Мир
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В Непале зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 7,1.
REUTERS
Как сообщает ВВС Украина, по данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения расположен в 68 км на запад от поселка Намче-Базар на востоке Непала, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
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По словам очевидцев, подземные толчки также ощущались в Индии и Афганистане.
Жертвами землетрясения в Непале 25 апреля стали более 7,2 тыс. людей. Еще свыше 14 тыс. пострадали в результате.
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