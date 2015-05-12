ВВС: В Непале произошло новое мощное землетрясение

Как сообщает ВВС Украина, по данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения расположен в 68 км на запад от поселка Намче-Базар на востоке Непала, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Читайте такжеПочти тысяча европейцев пропали без вести в Непале

По словам очевидцев, подземные толчки также ощущались в Индии и Афганистане.

Жертвами землетрясения в Непале 25 апреля стали более 7,2 тыс. людей. Еще свыше 14 тыс. пострадали в результате.