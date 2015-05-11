Грузия стала ближе к членству в НАТО - Столтенберг
20:39, 11 мая 2015Мир
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил прогресс на пути сближения альянса и Грузии.
REUTERS
"Грузия становится ближе к (членству в – УНИАН) НАТО. Мы ожидаем продолжения с вами работы на этом пути", — сказал он после встречи в Брюсселе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, сообщает РИА Новости.
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Каких-либо конкретных сроков вступления Грузии в НАТО Столтенберг не назвал. При этом генсек НАТО призвал грузинского лидера углубить демократические реформы, в частности, в том, что касается обеспечения правового государства. Столтенберг вновь заявил, что решение о расширении НАТО принимается исключительно членами альянса, третьи страны не могут вмешиваться в этот процесс.
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