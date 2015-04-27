В НАТО из-за "напористого поведения" России увеличили количество сил быстрого реагирования с 13 до 30 тысяч

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что увеличение количества сил быстрого реагирования является реакцией на поведение России, сообщает Радио Свобода.

«Мы реагируем на более напористое поведение России на Востоке. Мы делаем это путем удвоения количества сил реагирования НАТО с 13 до 30 тысяч. Главным мотивом этих новых сил реагирования НАТО является то, что их центральные части могут передвигаться по территории стран-членов НАТО всего в течение 48 часов», – сказал Столтенберг в понедельник, 27 апреля, во время пресс-конференции в Лиссабоне.

По словам генсекретаря НАТО, решение относительно усиления сил альянса было принято, учитывая поведение России по отношению к Украине, а перед этим по отношению к Грузии и Молдове.

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Решение о создании новых сил быстрого реагирования лидеры НАТО приняли в сентябре на саммите в Уэльсе.

Отношения между Москвой и Западом ухудшились в прошлом году, после российской аннексии Крыма.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет российских военных, но есть «добровольцы».