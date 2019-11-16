В США начали еще одно расследование деятельности адвоката Трампа в Украине – СМИ
Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении адвоката президента Рудольфа Джулиани.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Bloomberg.
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Американские СМИ пишут, что прокуроры изучают возможность финансовых нарушений со стороны Джулиани и обоснованность отсутствия его регистрации как иностранного агента.
Также следователи проверяют, получил ли адвокат Трампа выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.
Напомним, Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранному влиянию на американское правительство.
Расследование касается деятельности Джулиани в Украине и возможного влияния на решение об отставке Мари Йованович с должности посла США в Украине.