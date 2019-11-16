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В США начали еще одно расследование деятельности адвоката Трампа в Украине – СМИ

09:50, 16 ноября 2019
Мир
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Фото: REUTERS

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Bloomberg.

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Американские СМИ пишут, что прокуроры изучают возможность финансовых нарушений со стороны Джулиани и обоснованность отсутствия его регистрации как иностранного агента.

Также следователи проверяют, получил ли адвокат Трампа выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.

Напомним, Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранному влиянию на американское правительство.

Расследование касается деятельности Джулиани в Украине и возможного влияния на решение об отставке Мари Йованович с должности посла США в Украине.

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Теги: #Трамп#США#адвокат