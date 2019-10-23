Washington Post: Прокуроры США заметили связь между Фирташем и адвокатом Трампа

Чикагские прокуроры, которые ведут дело против олигарха, заинтересовались недавним арестом его общих с Джулиани друзей.

Когда в этом месяце двух бизнес-партнеров личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани арестовали по обвинениям в привлечении иностранных денег в избирательную кампанию в США, на это обратили внимание федеральные прокуроры в Чикаго, которые работают над другим делом. Следователи и раньше наталкивались на Льва Парнаса и Игоря Фрумана, распутывая дело против газового магната из Украины, обвиняемого во взяточничестве.

Washington Post со ссылкой на собственные источники. Прокуроры из Чикаго обратились к своим коллегам в Нью-Йорке, которые объявили двум бизнесменам обвинения по поводу иностранных денег, чтобы предложить помощь. Парнас с июля работал переводчиком для адвокатов олигарха Дмитрия Фирташа. Чикагские прокуроры подозревают, что между Фирташем, Парнасом и Фруманом могли быть более широкие отношения. Новое внимание к возможной связи между ними возникло благодаря тому, что украинский энергетический магнат стал на сторону Трампа и его союзников на фоне его собственной борьбы против экстрадиции в США.

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Этим летом Фирташ по рекомендации Парнаса нанял двух адвокатов из консервативного блока, которые выступают главными защитниками президента Трампа. Тем временем, Парнас и Фруман, которые имеют глубокие деловые связи в Украине, начали помогать Джулиани в его охоте на грязь, который можно было бы использовать против демократов в США. Эти усилия теперь в центре внимания процедуры импичмента, которую начали в Палате представителей против Трампа. Как два эмигранта из СССР смогли пробиться в элиты окружения Трампа и оказаться в центре шторма, связанного с импичментом?

Украинский олигарх теперь предстал перед вопросами о том, не сыграл ли он теневую роль в этом. Дело Фирташа помогло подкормить теории заговора Джулиани одним известным способом. В сентябре австрийские адвокаты олигарха передали суду заверенные показания бывшего Генерального прокурора Украины, в которых он утверждал, что его уволили за расследование против сына тогдашнего вице-президента США Джо Байдена. Джулиани с того времени цитировал документ как доказательство, которое якобы подтверждает его обвинения.

Адвокаты Фирташа отрицают любые его связи с Парнасом и Фруманом. А член его юридической команды сказал, что Фирташ "не сыграл никакой роли в действиях Джулиани, добавив: "Он полностью сосредоточен на своем деле". Фирташ, которого федеральные прокуроры США обвиняют в связи с организованной преступностью России, остается влиятельной фигурой в Украине несмотря на то, что он живет в Австрии. Он отрицает связи с криминалом и все обвинения, которые против него выдвинули в Чикаго. В июле олигарх сменил свою команду юристов, заменив давнего адвоката американских демократов Лэнни Дэвиса Викторией Тоенсинг и Джозефом ДиГенова, которые часто появляются в эфире Fox News, чтобы защищать Трампа. Они длительное время были неформальными советниками юридической команды президента США наряду с Джулиани.

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Взяв дело Фирташа, Тоенсинг и ДиГенова добились редкой личной встречи с Генеральным прокурором США Уильямом Барром, а также другими чиновниками Департамента юстиции, чтобы высказаться против обвинений в адрес Фирташа. Об этом Washington Post рассказали источники, осведомленные о деталях встречи. Барр отказался вмешиваться в дело. Пресс-секретарь Департамента юстиции сказала, что дело против украинского олигарха "имеет полную поддержку со стороны лидеров департамента".

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с Министерством юстиции Австрии в деле об экстрадиции Фирташа", - добавила она.

В заявлении представитель Тоенсинг и ДиГенова сказал, что Фирташ впервые встретился с Парнасом в июле и "не имеет никаких других деловых связей" ни с ним, ни с Фруманом.

"Никакие средства не были уплачены Парнасу со стороны Фирташа кроме тех, которые касались его работы в качестве переводчика для юридической фирмы", - подчеркнул представитель адвокатов Фирташа.

На прошлой неделе во время интервью Джулиани назвал украинского олигарха "интересным парнем", но добавил, что никогда не встречался с ним и не работал на него.

"Я оценивал в определенной степени Фирташа, чтобы понять, нет ли у него определенной информации", - сказал Джулиани.

"Насколько мне известно, ничего у него нет. Я рассматривал, наверное, 20 таких олигархов", - добавил адвокат Трампа, отметив, что не знает ничего об отношениях Фирташа с Парнасом и Фруманом.

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"Это не мое дело", - открестился Джулиани.

В начале года Джулиани выражал презрение к Фирташу, утверждая, что состоятельный украинец имеет связи с российскими бандами. На то время защитой Фирташа все еще занимался Дэвис, который также был адвокатом бывшего юриста Трампа Майкла Коэна. Из-за этого американский президент был очень рассержен на него.

"Дэвису платит этот парень, которого обвиняют в связи с высшими кругами российской организованной преступности", - говорил в марте Джулиани во время интервью для The Hill.

В 2018 году Парнас и Фруман начали делать шаги, чтобы проникнуть во внутренние круги сторонников Трампа. Они обедали в Белом доме с президентом США и завтракали в Калифорнии с его сыном Дональдом Трампом-младшим. Джулиани часто приводил Парнаса и Фрумана на официальные и неофициальные события включительно с политическими собраниями, спортивными мероприятиями и похоронами экс-президента США Джорджа Буша в декабре 2018 года. Джулиани даже пригласил их на нынешние торжественные мероприятия, посвященные памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Джулиани когда-то занимал пост мэра Нью-Йорка. И такие его гости удивили многих бывших коллег в городе.

Одновременно Парнас и Фруман начали использовать их близкие отношения с Джулиани для продвижения собственных бизнес-интересов. Компания, основанная арестованными недавно друзьями, заплатила Джулиани 500 тысяч долларов. Они также упоминали имя Фирташа, продвигая свою новую компанию по продаже сжиженного газа, которую они основали в 2018 году. На энергетической конференции в Хьюстоне в марте Парнас и Фруман подошли к представителю украинской компании "Нафтогаз" Андрею Фаворову.

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Бывший партнер Фаворова Дейл Перри рассказал, что во время ряда встреч они предлагали продавать украинской компании газ. Парнас и Фруман говорили представителю "Нафтогаза", что надеются в ближайшее время увидеть новое руководство во главе компании, которое бы приняло их предложения, а также отзыв тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович, которая выступала против деятельности двух сомнительных бизнесменов. В мае ее отстранили с должности в Киеве по распоряжению Трампа. В интервью Перри сказал, что в плане, который предлагали Парнас и Фруман, был элемент, который удивлял Фаворова. Они говорили, что "Нафтогаз" должен отказаться от финансовых претензий к Фирташу на миллиард долларов.

"Он думал: "Долги Фирташа? Почему эти ребята вообще говорят о них?". Он просто не мог понять", - рассказал Перри.

Тем временем, Парнас и Фруман помогали и Джулиани, который искал в Украине информацию о подтверждении украинского вмешательства в американские выборы в 2016 году, а также о том, что Байден использовал свою власть на посту вице-президента США для увольнения Генпрокурора Украины ради спасения своего сына. На самом деле международное сообщество поддерживало увольнение Виктора Шокина. А расследование против компании Burisma было приостановлено в то время, когда Байден добивался смены украинского Генпрокурора.

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Но в январе 2019 года Парнас и Фруман устроили разговор между Джулиани и Шокиным по Skype. И последний уверял, что его увольнение было связано с расследованием против Байдена-младшего. 4 сентября Шокин составил заверенные письменные показания об этом. Позже этот документ Джулиани часто показывал на телевидении как доказательство своим обвинениям против Байдена. Но согласно тексту самого документа, он был написан "по просьбе юристов, которые действуют от имени Дмитрия Фирташа".