В США открыли дело из-за деятельности Джулиани в Украине - СМИ

Также, по данным The New York Times, расследование касается возможного влияния адвоката президента США Рудольфа Джулиани на решение об отставке Мари Йованович с должности американского посла в Украине.

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранному влиянию на американское правительство.

Читайте такжеЙованович назвала свой отъезд из Украины прямым результатом давления Трампа на Госдеп - WP

Как сообщает издание The New York Times, расследование касается деятельности Джулиани в Украине и возможного влияния на решение об отставке Мари Йованович с должности посла США в Украине.

Также, по данным источников издания, расследование касается дела задержанных на текущей неделе бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которых связывают с Джулиани, и которые подозреваются в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний.

Как сообщал УНИАН, Йованович отозвали из Украины в мае, хотя срок его полномочий истекал летом.

11 октября издание The Washington Post опубликовало подготовленное выступление Йованович перед Конгрессом. В выступлении бывший посол заявила, что Трамп оказывал давление на Госдепартамент, чтобы её уволили с должности американского посла в Украине. Йованович отметила, что ее отъезд из Украины является прямым результатом давления Трампа на Госдеп.

Поясняя свой отъезд, Йованович признала, что в течение месяцев подвергалась критике со стороны Джулиани. По словам Йованович, Джулиани обвинил ее в "обливании грязью" президента и в стремлении защитить интересы бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав наблюдательного совета Украинской энергетической компании Burisma.

1 октября председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые проводят расследование в рамках процедуры импичмента Трампа, прислали Джулиани официальный запрос о предоставлении документов. Конгрессмены требуют до 15 октября предоставить все материалы относительно, как сказано в письме, "попыток президента и его администрации оказать давление на Украину с целью повлиять на президентские выборы 2020 года" в США. Конгрессмены обосновывают свой запрос словам самого Джулиани, который ранее заявил, что просил представителей Украины расследовать деятельность Байдена.