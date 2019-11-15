"Обама позволил России убивать украинцев": республиканцы придумали новую "теорию" об Украине

Конгрессмен-республиканец допустил, что именно это Обама якобы обещал Медведеву в 2012 году.

Первый день публичных слушаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа отметился неожиданным поворотом, когда конгрессмен от Республиканской партии выдвинул новую теорию заговора про Украину. Он допустил, что президент Барак Обама отказал украинской армии в помощи и тем самым позволил России "убивать украинцев".

Как пишет Newsweek, член Палаты представителей Брэд Венстрап от штата Огайо озвучил эту выдумку, когда задавал вопрос поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору.

"Возможно, теперь мы понимаем, что имел в виду президент Обама, когда он обещал российскому президенту Дмитрию Медведеву большую гибкость после выборов", - сказал Венстрап, обращаясь к Тейлору.

"Может этой гибкостью был отказ Украине в летальной помощи, чтобы позволить России вторгнуться и убивать украинцев", - добавил он.

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Конгрессмен продолжил: "Опять же в ваших показаниях говорится, что вы призывали чиновников администрации Обамы предоставить оборонительное летальное вооружение Украине, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России. А теперь у них есть это оружие благодаря действующей администрации, так?". Тейлор ответил: "Да, у них оно есть".

Председатель Комитета Палаты представителей по вопросам разведки Адам Шифф выступил против теории Венстрапа, описав контекст упомянутых им событий.

"Мой коллега вспомнил о разговоре президентов Обамы и Медведева, которая состоялась в 2012 году. Было высказано предположение, что Обама говорил, что позволит России вторгнуться в Украину. Но это вторжение произошло на два года позже, чем этот разговор", - напомнил Шифф.

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При этом он спросил Тейлора: "У вас есть хоть какие-то причины считать, что президент Обама имел в виду не обращаться с Россией жестко из-за вторжения, которого еще не произошло?". Тейлор был удивлен и начал отвечать: "Господин председатель, у меня нет знаний, которые бы...". Но Шифф перебил его, пояснив, что это "риторический вопрос".