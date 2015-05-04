Байкер "Хирург" рассказал, откуда у "Ночных волков" взялись косметички

"Ехали ребята, брали девушек с собой. Они же не ехали одни. У нас было несколько людей, несколько дам, видимо, у них были с собой косметички. Ляпнул "Акела" об этих косметичках. А сказать-то нечего — вот и подхватили", - сказал "Хирург" изданию "Фонтанка.ру".

Напомним, в комментарии российскому пропагандистскому каналу один из байкеров Андрей Бобровский по кличке "Акела" отметил, что польские пограничники обыскивали "волков" три часа, не давали есть и пить, держали в душном помещении. Мол, на улице их ждала куча спецназа, а в небе они видели вертолеты.

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Много шуток в Сети вызвала фраза байкера о том, что их "тщательно обыскивали, каждый носок и каждую косметичку".