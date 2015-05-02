Меркель объяснила цель своего визита в Москву

"В истории нет последних штрихов", - сказала Ангела Меркель в видеообращении, обнародованном на сайте правительства, передает DW.DE. "Мы, немцы, имеем особую ответственность, внимательно, тактично, а также опытно обходиться с тем, что было причинено во времена национал-социализма".

Читайте такжеПорошенко и Меркель осудили нарушения боевиками режима тишины на ДонбассеКанцлер подчеркнула, что ее визит в Москву 10 мая - "очень важный момент". "В настоящее время мы имеем с Россией глубоко различные позиции в вопросе того, что сейчас происходит в Украине", - подчеркнула Ангела Меркель.

Напомним, накануне министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту своего запланированного визита в Россию и объяснил его необходимостью почтить память жертв Второй мировой войны. "Немцы несут вину и ответственность не только за то, что из Германии получалось национал-социалистическое расистское безумие, но и за то, что была развязана Вторая мировая война", - подчеркнул министр.

Во время визита в России Франк-Вальтер Штайнмайер должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. 7 мая они вместе возложат венки на немецком и российском солдатских кладбищах.