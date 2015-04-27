Штайнмайер: Нужно ускорить начало политического процесса для решения кризиса на Донбассе

Об этом он сказал в опубликованном сегодня интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

"Сейчас действует перемирие, которое в значительной степени придерживается, а тяжелая техника была выведена из буферной зоны. Теперь речь в первую очередь о том, чтобы ускорить начало политического процесса - как это предусматривают Минские договоренности", - сказал немецкий министр, который сегодня вместе с главой правительства Германии находится в Варшаве для участия в межправительственных консультациях.

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Одновременно Штайнмайер признал, что угроза очередного обострения ситуации на востоке Украины остается, и заверил, что Европейский Союз отреагирует на это, если так произойдет.

"В любом случае одно очевидно: очередная эскалация в виде масштабного нападения сепаратистов на Мариуполь или в любом другом месте на востоке Украины не останется без ответа Европейского Союза", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинская сторона констатирует, что, несмотря на достигнутые в феврале этого года Минские договоренности, поддерживаемые Россией боевики продолжают атаковать позиции украинских силовиков практически на всей линии соприкосновения, в том числе с использованием запрещенного Минскими соглашениями тяжелого оружия.