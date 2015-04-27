Меркель: Евросоюз в июле обсудит вопрос продления санкций против РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с представителями польской власти в Варшаве.

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"Очевидно, что выполнение этих договоренностей (минских договоренностей - УНИАН) будет длиться дольше, чем до августа - сентября. Это означает, что в июле мы займемся этим делом и на основании политического решения, общего решения, обсудим продление или примем решение о продлении санкций", - сказала она.

Ангела Меркель также напомнила, что на последнем заседании Совета ЕС в марте этого года лидеры Евросоюза приняли решение о том, что санкции против России будут зависеть от выполнения минских договоренностей.