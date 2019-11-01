В США заявили, что Россия разжигает массовые беспорядки в Чили

По словам представителя Госдепа, заинтересованные лица используют протесты в этой стране и "искажают" объективную картину.

Высокопоставленный представитель американского Госдепартамента обвинил Россию во «влиянии» на ситуацию в Чили, где вот уже две недели не утихают массовые беспорядки.

Читайте такжеВ Чили на протесты вышло более миллиона людей (фото, видео)Об этом пишет DW.

По его словам, есть «явные признаки» того, что заинтересованные лица используют протесты в этой стране, вызванные социальным неравенством и растущей стоимостью жизни, и «искажают» объективную картину, «используя социальные сети, злоупотребляя ими и прибегая к деятельности троллей»,

«Мы видели признаки того, что активность российских (пользователей – ред.) была направлена на поддержку негативного развития этой дискуссии», – отметил представитель Госдепа США.

Как ранее сообщал УНИАН, Чили отказалась проводить Климатическую конференцию ООН из-за массовых протестов.