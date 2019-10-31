Чили отказалась проводить Климатическую конференцию ООН из-за массовых протестов

Генсек ООН Антониу Гутерриш уже объявил о поиске альтернативного места проведения Климатической конференции.

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отказе от проведения в стране Климатической конференции ООН, которая должна состояться в декабре этого года, а также запланированного на ноябрь саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Как сообщает DW, причиной такого решения чилийский лидер назвал массовые акции протеста в стране.

"Учитывая сложные обстоятельства, в которых наша страна находится в последние недели, наше правительство решило не принимать саммит АТЭС в ноябре и COP25 (Климатическую конференцию ООН. - Ред.) в декабре", - заявил Пиньера во время общения с прессой.

Генсек ООН Антониу Гутерриш уже объявил о поиске альтернативного места проведения Климатической конференции. По его словам, Чили может остаться формальным хозяином нынешней конференции, даже если она будет проходить за пределами страны.

О готовности принять нынешнюю конференцию в Бонне уже заявили в Германии. Город уже принимал Международную климатическую конференцию ООН в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, протесты в Чили продолжаются с середины октября. Их повлекло повышение цен на общественный транспорт. В часы пик цена проездных билетов в метро выросла с 800 до 830 песо ($1,17).

Сначала чилийцы проводили мирные акции, однако 18 октября они переросли в столкновения с правоохранителями. Демонстранты разгромили несколько станций метрополитена в Сантьяго. Также начали поджигать автобусы и здания.