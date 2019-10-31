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Шоколатье воссоздает 6-метровый мур к годовщине падения Берлинской стены (видео)

12:44, 31 октября 2019
Мир
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Читайте такжеАмериканская семья построила снеговика высотой 6,5 метров (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что для его изготовления понадобится более тонна шоколада. Какао привезли специально из Мадагаскара.

Шоколадная берлинская стена будет высотой два с половиной метра, а вот в длину – шесть.

Кондитер рассказывает, как только вся стена будет готова, из мастерской транспортирует ее в магазин, где каждый желающий сможет отломить себе кусочек.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове к юбилейному фестивалю «Сыра и вина» приготовили 100-килограммовый сырник.

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Теги: #Франция