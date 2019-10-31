Шоколатье воссоздает 6-метровый мур к годовщине падения Берлинской стены (видео)
12:44, 31 октября 2019Мир
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Для его изготовления понадобится более тонна шоколада.
Шоколатье из Франции воспроизводит 6-метровый мур к 30-й годовщине падения Берлинской стены
Шоколатье из Франции воссоздает 6-метровый мур к 30-й годовщине падения Берлинской стены.
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Отмечается, что для его изготовления понадобится более тонна шоколада. Какао привезли специально из Мадагаскара.
Шоколадная берлинская стена будет высотой два с половиной метра, а вот в длину – шесть.
Кондитер рассказывает, как только вся стена будет готова, из мастерской транспортирует ее в магазин, где каждый желающий сможет отломить себе кусочек.
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