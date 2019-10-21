100-килограммовый сырник приготовили на юбилейном фестивале "Сыра и вина" во Львове (фото, видео)

Во Львове в эти выходные состоялся Х юбилейный Праздник сыра и вина - крупнейший гастрономический фестиваль осени.

100-килограммовый сырник за считанные минуты съели во Львове. Так вкусно закончился Х юбилейный Фестиваль сыра и вина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне несколько хозяек одновременно колдовали над выпечкой. Говорят, рецепт давний, его детали держат в секрете. Снизу фестивального сырника был тонкий слой теста, а сверху шоколад.

Читайте такжеФестиваль сыра и вина во Львове: участники давили гроздья "Изабеллы" и открывали бутылки саблей (видео)

Раздавали торт один кусочек в одни руки, чтобы всем хватило. Ели сырник и дети, и взрослые. Дети запивали фестивальную выпечку ароматным какао, а взрослые - вином.

Отметим, львовское праздник впервые собрал лучших «гаражных» (крафтовых) виноделов Украины, крафтовые сыроварни и фермерские хозяйства. Свои лучшие продукты также представили и известные бренды-производители вина и сыра Украины и не только.

На Празднике уже во второй раз прошел Чемпионат «Большая Давильня Винограда», в рамках которого команды соревновались за звание чемпиона по давлению винограда в бочке. Традиционно на третий день Праздника состоялся День сырника: гостей праздника угощали традиционным львовским десертом.