Число жертв землетрясения в Непале превысило 5,5 тысяч, многие населенные пункты остаются без еды и воды

По последним данным, более 5500 человек погибли при разрушительном землетрясении в Непале.

Сильные дожди в ночь на четверг вынудили спасателей приостановить работы на месте трагедии, передает Русская служба Би-Би-Си.

Некоторые населенные пункты вблизи эпицентра подземных толчков остаются без еды и воды. По информации ООН, путь до некоторых отдаленных деревень может занять до пяти дней.

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Аэропорт Катманду продолжает испытывать перегрузки и едва справляется с приемом огромного количества самолетов.

Ранее сообщалось, что жители Непала начали перекрывать дороги, по которым двигаются машины с гуманитарной помощью, в знак протеста против действий властей, которые, по их мнению, не уделяют достаточно внимания ликвидации последствий землетрясения.