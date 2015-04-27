Уличные видеокамеры зафиксировали момент мощного землетрясения в Непале (видео)
В интернете начали появляться видеоролики, на которых удалось запечатлеть начало землетрясения в Непале.
Некоторые ролики сняты с уличных камер наблюдения.
В субботу в 11:56 по местному времени в Непале произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,9. За ним последовал ряд подземных толчков, самый мощный из которых магнитудой 6,6 был зарегистрирован в 12:30.
По последним данным, число погибших в результате землетрясения составляет 3700 человек. Толчки ощущались также и в ряде районов Индии, в том числе, в столице и восточных и северо-восточных штатах.
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В то же время, как сообщается, в развернутые в столице страны Катманду военно-полевые и гражданские госпитали продолжают прибывать люди. По данным непальского МВД, "разобрано не больше половины всех завалов, под которыми могут находиться убитые и раненые".