Жители Непала перекрыли дорогу грузовикам с гуманитарной помощью (фото)

Жители одной из непальских деревень, расположенной в трех часах езды от столицы страны Катманду, перегородили дорогу грузовикам, перевозившим гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

«Правительство не дает нам еду. Грузовики с рисом проезжают мимо. Все везут в центральные районы», — заявил один из протестующих Удхав Гири (Udhav Giri). Заблокировав шинами проезд, жители деревни остановили пять грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе с рисом, лапшой и печеньем.

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«Это стихийное бедствие беспрецедентного масштаба. Спасательная операция была проведена не безупречно», — заявил министр связи и массовых коммуникаций Минендра Риджал (Minendra Rijal).

В среду, 29 апреля, в Катманду двести человек собрались около парламента, требуя от правительства помочь пострадавшим от стихийного бедствия.

По данным ООН, в регионе ощущается нехватка продовольствия, питьевой воды, а также предметов первой необходимости, десятки тысяч человек остались без крова.

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Жертвами землетрясения в Непале, произошедшего 25 апреля, стали более 5 тысяч человек. Однако премьер-министр Непала Сушил Коирала не исключил, что итоговая цифра может приблизиться к 10 тысячам. Разбор завалов в зоне бедствия продолжается. Ликвидировать последствия землетрясения Непалу помогают Япония и Россия. О своей готовности помочь также заявили команды спасателей из США, Израиля, Франции, Великобритании, Швейцарии, Польши, ОАЭ.