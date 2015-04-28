Премьер Непала: число погибших может достичь 10 тысяч
Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Непале может достичь 10 тысяч человек.
Об этом заявил премьер страны Сушил Коирала, сообщает Reuters.
"Количество погибших может возрасти до 10 тысяч, поскольку мы еще не имеем данных из удаленных поселений", - сказал он.
Коирала не уточнил, на основании чего дал такой прогноз.
Правительство Непала продолжает пытаться установить связь с отдаленными регионами страны.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале в субботу в 11:56 по местному времени. За ним последовал ряд подземных толчков, самый мощный из которых магнитудой 6,6 был зарегистрирован в 12:30.
Читайте такжеПоследствия землетрясения: взгляд на Непал с высоты птичьего полета (видео)По последним данным, количество погибших в результате землетрясения составляет более 4300 человек. Толчки ощущались также и в ряде районов Индии, в том числе, в столице и восточных и северо-восточных штатах.
Из-за толчков на Эвересте сошли лавины, погибли по крайней мере 17 альпинистов и местных проводников. По данным ООН, пострадали из-за стихии около 8 миллионов человек.
Как сообщало МИД, в Непале находилось 177 украинцев, часть из них до сих пор не выходит на связь.