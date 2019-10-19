Появилось ужасающее видео последствий смертельного прорыва дамбы в России

В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, 13 числятся пропавшими без вести.

Опубликовано видео облета участка, пострадавшего от прорыва дамбы в Красноярском крае РФ.

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На кадрах видно, что низина между поросшими лесом холмами заполнена грязной коричневой водой. Внизу виднеются строительные вагончики, в которых жили рабочие золотого прииска. На месте ЧП идет снег.

Ранее власти Красноярского края РФ объявили 21 октября днем траура по погибшим. По последним данным, в результате прорыва дамбы, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек, 13 числятся пропавшими без вести. Еще 14 пострадали.

Всего в рабочих бараках находились 76 работников. Специальная комиссия проверит соблюдение техники безопасности во время проживания и работы золотодобывающей артели.