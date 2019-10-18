Самолет с герцогами Кембриджскими на борту попал в экстремальную ситуацию (фото)
После нескольких мероприятий в Лахоре принц и его жена должны были вернуться в Исламабад на самолете. Однако, когда самолет поднялся в небо, началась сильная гроза. Как пишут британские СМИ молнию можно было увидеть над правым крылом, после чего самолет дернулся и замотался из стороны в сторону над Исламабадом.
Пилот пытался посадить судно в двух разных аэропортах, но ему это не удалось, и судну пришлось вернуться в Лахор. Полет должен был занять всего 25 минут, но судно на борту с Кембриджами находилось в небе около двух часов, пишет ТСН.
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Репортеры и фотографы, пребывающие на борту уже прокомментировали это событие так: "Это было самое напряженное, что я когда-либо испытывал в самолете" и "Я ненавижу летать". Трудно даже представить, какие эмоции испытывали герцог и герцогиня Кембриджские, которых дома ждут трое маленьких детей.
Но оптимизма им не занимать. После прибытия в Лахор принц Уильям даже пошутил и тем самым успокоил представителей СМИ, заявив, что судно так трясло, потому что это он им управлял.
The Duke and Duchess of Cambridge visited the Badshahi Mosque, the most iconic Islamic site in Lahore, set in the heart of the Walled City. The Duke and Duchess toured the mosque and courtyard, before joining a discussion with faith leaders to learn how they are promoting interfaith harmony within their communities. The couple's visit to Badshahi sees them follow in the footsteps of The duke's father, The Prince of Wales @ClarenceHouse, who visited the Mosque with The Duchess of Cornwall during a tour of Pakistan in 2006, and his grandmother Her Majesty The Queen @TheRoyalFamily, who visited in 1961. 📷 PA / Kensington Palace #RoyalVisitPakistan #pakistan
Отметим также, что после визита в Детскую деревню SOS в Лахоре, Кембриджи отправились в мечеть Бадшахи. Она расположена в самом сердце Лахора. Там герцогиня Кэтрин и принц Уильям встретились с духовными лидерами и говорили с ними о том, как они продвигают идеи межрелигиозной гармонии в своих общинах.
Герцогиня в этом выходе демонстрирует очередной наряд в национальном стиле, в красивом бирюзовом цвете с золотой вышивкой. Этот шальвар-камиз от бренда Maheen Khan. Так как Кембриджи приехали в мечеть, голову герцогиня прикрыла платком.
Макияж на лице Кэтрин тот же, волосы собраны. Принц Уильям тоже сменил наряд, надев светлый костюм, голубую рубашку и темный галстук.
Ранее, герцог и герцогиня посещали Национальную Академию Крикета. Там они присоединились к игре с ребятами, а фотографы сделали несколько снимков во время игры.
Напомним, 14 октября стартовал королевский тур герцогини Кембриджской и принца Уильяма в Пакистан. Тур был организован по просьбе МИД Великобритании и стал первым после того, как Пакистан в 2006 году посетили принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла.
Своих троих детей – Джорджа, Шарлотту и Луи Кембриджи в тур брать не стали. Британские СМИ пишут, что по логистике и безопасности этот тур стал самым сложным.
Недавно, напомним, из тура по Южной Африке вернулись герцог и герцогиня Сассекские. Они впервые побывали в туре вместе с маленьким сыном Арчи.