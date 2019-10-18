Самолет с герцогами Кембриджскими на борту попал в экстремальную ситуацию (фото)

У герцога и герцогини Кембриджских вчера был очень насыщенный день, который закончился весьма непросто.

После нескольких мероприятий в Лахоре принц и его жена должны были вернуться в Исламабад на самолете. Однако, когда самолет поднялся в небо, началась сильная гроза. Как пишут британские СМИ молнию можно было увидеть над правым крылом, после чего самолет дернулся и замотался из стороны в сторону над Исламабадом.

Пилот пытался посадить судно в двух разных аэропортах, но ему это не удалось, и судну пришлось вернуться в Лахор. Полет должен был занять всего 25 минут, но судно на борту с Кембриджами находилось в небе около двух часов, пишет ТСН.

Читайте такжеПринц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с премьер-министром Пакистана - близким другом принцессы Дианы (фото)

Репортеры и фотографы, пребывающие на борту уже прокомментировали это событие так: "Это было самое напряженное, что я когда-либо испытывал в самолете" и "Я ненавижу летать". Трудно даже представить, какие эмоции испытывали герцог и герцогиня Кембриджские, которых дома ждут трое маленьких детей.

Но оптимизма им не занимать. После прибытия в Лахор принц Уильям даже пошутил и тем самым успокоил представителей СМИ, заявив, что судно так трясло, потому что это он им управлял.

Отметим также, что после визита в Детскую деревню SOS в Лахоре, Кембриджи отправились в мечеть Бадшахи. Она расположена в самом сердце Лахора. Там герцогиня Кэтрин и принц Уильям встретились с духовными лидерами и говорили с ними о том, как они продвигают идеи межрелигиозной гармонии в своих общинах.

Герцогиня в этом выходе демонстрирует очередной наряд в национальном стиле, в красивом бирюзовом цвете с золотой вышивкой. Этот шальвар-камиз от бренда Maheen Khan. Так как Кембриджи приехали в мечеть, голову герцогиня прикрыла платком.

Макияж на лице Кэтрин тот же, волосы собраны. Принц Уильям тоже сменил наряд, надев светлый костюм, голубую рубашку и темный галстук.

Ранее, герцог и герцогиня посещали Национальную Академию Крикета. Там они присоединились к игре с ребятами, а фотографы сделали несколько снимков во время игры.

Напомним, 14 октября стартовал королевский тур герцогини Кембриджской и принца Уильяма в Пакистан. Тур был организован по просьбе МИД Великобритании и стал первым после того, как Пакистан в 2006 году посетили принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла.

Своих троих детей – Джорджа, Шарлотту и Луи Кембриджи в тур брать не стали. Британские СМИ пишут, что по логистике и безопасности этот тур стал самым сложным.

Недавно, напомним, из тура по Южной Африке вернулись герцог и герцогиня Сассекские. Они впервые побывали в туре вместе с маленьким сыном Арчи.