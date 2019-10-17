Герцогиня Кембриджская в белоснежном наряде приехала в село в Лахоре (фото)

Сегодня у Кембриджей очередной насыщенный рабочий день в рамках королевского тура по Пакистану.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям прибыли в Детскую деревню SOS в Лахоре, там заботятся о детях сиротах и детях из неблагополучных семей. Тут герцогиня планировала выступить с речью, также пара посетит небольшую вечеринку в честь одного из детей.

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В этом выходе герцогиня демонстрирует нам белоснежный и традиционный для страны наряд шальвар-камиз от бренда Gul Ahmed. Брюки со стрелками, на пальто красивая вышивка, а на плече у Кэтрин - белый платок от Maheen Khan. Завершают образ бежевые туфли на невысоких каблуках и клатч, подобранный им в тон, пишет ТСН.

В ушах у герцогини небольшие серьги-кольца, волосы уложены в объемную прическу локонами. Принц Уильям был одет в голубую рубашку, темные брюки и замшевые туфли.

После посещения деревни Кембриджи отправились в Национальную Академию Крикета. Там они присоединятся в игре к ребятам, участвующим в программе Британского совета Dosti, которая призвана поднимать самооценку и развивать жизненно необходимые навыки. Также запланирована встреча с известными игроками в крикет.

Напомним, 14 октября стартовал королевский тур герцогини Кембриджской и принца Уильяма в Пакистан. Тур был организован по просьбе МИД Великобритании и стал первым после того, как в Пакистан 2006 года приезжали принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла.

Своих трех детей – Джорджа, Шарлотту и Луи - Кембриджи в тур брать не стали. Британские СМИ пишут, что по логистике и безопасности этот тур стал самым сложным.

Недавно, напомним, из тура по Южной Африке вернулись герцог и герцогиня Сассекские. Они впервые побывали в туре вместе с маленьким сыном Арчи.