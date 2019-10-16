Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент заявил, что США не будут воевать с Турцией, чтобы защитить курдов на территории недружественной Сирии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что, если Россия присоединится к защите курдов в Сирии, это будет хорошим делом.

Об этом президент США сказал на совместной пресс-конференции с президентом Италии Серджио Маттареллой в Белом доме.

В частности, Трамп задал риторический вопрос, почему Америка должна защищать сирийскую землю, если президент Сирии Башар аль-Асад не является другом для Соединенных Штатов.

При этом он выразил убеждение, что, хотя курды в Сирии "не является ангелами", они могут добиться привлечения иностранных партнеров для своей защиты.

"Они могут привлечь Россию. И я выразил приветствие, когда Россия вошла в Афганистан, когда она была Советским Союзом, а затем стала Россией, стала намного меньшей страной из-за Афганистана ... Но откровенно говоря, если Россия присоединится к защите курдов, это хорошая дело, а не плохое", - заявил Трамп и добавил, что эта операция будет возглавляться Сирией, которая, по его убеждению, не хочет, чтобы Турция захватила ее землю.

При этом он отметил, что США не должны воевать с Турцией, которая является членом НАТО, чтобы помочь Сирии сохранить ее территорию.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами, и пригрозил Анкаре санкциями.