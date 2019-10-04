Newsweek: Ядерная война между Индией и Пакистаном будет в два раза кровавее, чем Вторая мировая

От ядерной войны между азиатскими странами может пострадать весь мир.

Непосредственным следствием ядерной войны между Индией и Пакистаном может стать гибель 125 миллионов человек. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в Science Advances. Таким образом, эта война стала бы в 2,5 раза кровавее, чем Вторая мировая война. Ведь в те времена из-за боевых действий жертвами стали примерно 50 миллионов людей.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что целью исследования, соавторами которого выступили эксперты Ратгерского университета, стала количественная оценка катастрофических последствий ядерного конфликта между двумя странами в Южной Азии. Кроме более чем 100 миллионов погибших авторы предостерегают, что глобальный прирост растительности сократится на 20-35%. А продуктивность океана уменьшится на 5-15%. Это повлечет за собой массовый голод, крах экосистем и еще больше смертей. На восстановление после такой войны уйдет больше, чем десять лет.

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«Девять стран мира обладают ядерным оружием. Но Индия и Пакистан единственные, кто быстро наращивает свои арсеналы», - сказал профессор кафедры исследования окружающей среды Ратгерского университета Алан Робок.

«Несмотря на продолжение столкновений между этими двумя ядерными странами, особенно за Кашмир, очень важно понять последствия ядерной войны», - добавил он.

Только на прошлой неделе во время выступления перед Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке премьер-министр Пакистана Имран Хан попросил международную помощь в противостоянии решению Индии лишить свою часть Кашмира полуавтономного статуса, заблокировав мусульманское население. При этом, пакистанский премьер говорил об угрозе ядерной войны.

«Если обычная война начнется между странами, может случиться что угодно. Но если подумать о стране, в семь раз меньшей, чем ее сосед, которая встала перед выбором сражаться до смерти или сдаться, что мы сделаем?», - сказал Хан.

«Я задавал себе этот вопрос. И по моему убеждению, мы будем драться. А когда ядерная страна бьется до конца, последствия выйдут далеко за пределы границ», - добавил он.

Подсчеты Робока и его коллег основаны на сценарии о возгорании потенциальной войны до 2025 года при наличии у каждой из сторон 400-500 ядерных боеголовок. Каждая из них может иметь взрывную силу от 15 до нескольких сотен килотонн. Минимальное значение в этой шкале – это мощность бомбы «Малыш», которую США во времена Второй мировой войны сбросили на город Хиросима в Японии.

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Исследователи подсчитали, что если Индия использует 100 стратегических боеголовок в ядерном конфликте, а Пакистан – 150, то количество жертв, вызванных ударами, может достичь отметки в 50-100 миллионов людей. Точное количество погибших будет зависеть от мощности примененного оружия. Для сравнения, во времена Второй мировой войны погибло 50 миллионов людей. И эта цифра не включает тех, кто умер от болезней и голода. Поэтому ученые предостерегают, что и в случае конфликта между Индией и Пакистаном потери из-за массового голода неизбежны.

Взрывы вызовут пожары, из-за которых в атмосферу попадет 16-35 миллионов тонн сажи. Она в свою очередь впитает в себя радиацию и нагреет воздух. Таким образом дым поднимется еще выше, блокируя солнечные лучи. Так Земля получит на 20-35% меньше солнечного света, чем обычно. Это даст толчок периоду глобального похолодания, который может перерасти в ядерную зиму. Средняя температура на планете упадет на 3,6-9 градусов по Фаренгейту, опустившись до значений, которых Земля не видела со времен последнего ледникового периода. Глобальный уровень осадков может уменьшиться на 15-30%. Однако некоторые регионы пострадают от этого больше, чем другие. В результате рост растительности на Земле упадет на 15-30%. А продуктивность океанов в мире – на 5-15%.

«Такая война может поставить под угрозу не только места, где упадут бомбы, но и весь мир», - говорит Робок.