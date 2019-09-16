В Пакистане допустили, что конфликт с Индией может перерасти в ядерную войну

Премьер-министр Пакистана разочарован решением Индии отменить самоуправление в Кашмире и обвинил ее "в геноциде".

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что конфликт между Индией и Пакистаном может перерасти в ядерную войну

Об этом сообщает The Telegraph.

"Я пацифист, я против войны. Но что я точно скажу: когда две страны с ядерным оружием конфликтуют, если они ведут конвенциональную войну – есть вероятность, что все это закончится ядерной войной", - заявил Хан.

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На вопрос, разделяет ли он мнение главы МИД Пакистана о том, что ситуация может спровоцировать ядерную войну, премьер-министр сказал: "Абсолютно".

Имран Хан также добавил, что разочарован международной реакцией на решение индийского премьера Нарендры Моди отменить самоуправление в индийском Кашмире и обвинил Индию "в геноциде".

Как сообщал УНИАН, 5 августа индийское правительство объявило о намерении отменить особый статус подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир, направил туда тысячи военных и остановил телефонную и интернет-связь в регионе.

Пакистан осудил этот шаг и назвал его нарушением резолюции ООН. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Пакистан усилит дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить отмену особого статуса Кашмира.

Кроме того, власти Пакистана приостановили торговлю с Индией, а также отозвали своего посла из Нью-Дели и выслала индийского посла.

Кашмир фактически разделен в основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай), но обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года из-за это уже были две войны.