В Забайкалье горят более 100 тысяч гектаров леса, дым от огня видно над США и Канадой
На территории лесов Забайкальского края РФ на утро 23 апреля действовали 44 лесных пожара на площади 118 тысяч гектаров.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Государственную лесную службу региона. 16 из них локализованы на 12 тысячах гектаров.
Огонь бушует на территории 12 районов Забайкальского края. Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Читинском районе – 19 пожаров.
С пожарами борются 1233 человека, в том числе 416 парашютистов-десантников, 83 специалиста лесной охраны, 377 специалиста "Забайкаллесхоз". Задействовано 219 единиц техники.
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О масштабах пожаров свидетельствуют сообщения западных погодных порталов о появлении над США и Канадой дыма от них. Поступали уведомления, что огонь достиг территории Китая и Монголии.
Общее количество жертв от стихии на юге Сибири уже превысило 30 человек. В то же время в Алтайском крае подтоплены 20 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. В зоне подтопления находятся 87 жилых домов и 938 приусадебных участков, сообщает МЧС в регионе.