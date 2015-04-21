Число жертв пожаров в Хакасии достигло 34 человек

По последним данным МЧС, общее число погибших при пожарах на юге Сибири достигло 34 человек, пострадали более 7,5 тысячи жителей. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"На сегодняшний день у нас находятся шесть пострадавших в пожарах в Хакасии, двое пациентов скончались. Оба находились в крайне тяжелом состоянии", - сказала пресс-секретарь Красноярской краевой клинической больницы Ирина Кочеткова.

Оба скончавшихся пациента – мужчины, их доставили в больницу позже, чем других пострадавших. Одного из них доставили в больницу только в пятницу. "Врачи боролись за них и делали все возможное, но, к сожалению, спасти их не удалось", - сказала Кочеткова.

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Всего в ожоговом центре Красноярска находились 12 человек. Четырех из них пришлось доставить в Москву в институт Вишневского.

В Сибири и в Забайкалье в последние дни бушевали природные пожары, которые перекинулись на несколько десятков населенных пунктов. По данным МЧС, в Забайкальском крае для ликвидации возгораний была привлечена группировка в составе более 1,8 тысячи человек и более 280 единиц техники.