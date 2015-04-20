Масштабные российские пожары пересекли границу с Монголией - Greenpeace

Об этом сообщает руководитель лесного отдела российского подразделения Greenpeace Алексей Ярошенко, передает «Дождь».

Он приводит данные спутниковой съемки системы FIRMS с термоточками, согласно которым 18 апреля пожар перешел в Монголию из западной части Ононского района Забайкалья, и на следующий день огнем были охвачены степи по обеим сторонам границы.

Сейчас пожар распространяется в юго-восточном направлении в сторону границы с Китаем, до которой накануне оставалось менее ста километров.

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На территории России степной пожар, по оценкам Ярошенко, распространился на площади около тридцати тысяч гектаров. Он утверждает, что МЧС не рассматривает степные пожары как лесные, поэтому «в официальных сводках этот пожар не фигурирует».

Накануне забайкальское управление МЧС сообщило о стабилизации пожарной обстановки в регионе. Тушением пожаров сейчас занимаются более трех тысяч человек, которые используют более 300 единиц техники. Всего в результате быстрого распространения огня в Забайкалье сгорели около 500 жилых и дачных домов, пострадали более 21 тысячи человек, пять человек погибли.