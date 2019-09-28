Джонсона заподозрили в злоупотреблении властью

Речь идет о времени, когда Борис Джонсон занимал пост мэра Лондона.

Администрация Лондона в субботу, 28 сентября, передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеПереговоры между Великобританией и ЕС по Brexit закончились безрезультатно

Власти интересуют контакты Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркури из США. Фирмы, связанные с американкой, предположительно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов из бюджета Лондона, сообщило ранее издание The Sunday Times. По его информации, Аркури входила в состав нескольких британских торговых делегаций.

По данным журналистов, Джонсон неоднократно посещал лондонскую квартиру предпринимательницы, которая называла его "одним из своих лучших друзей".

К расследованию привлекли независимое бюро по надзору за деятельностью полиции.

В свою очередь представитель действующего премьера подчеркнул, что Борис Джонсон "много работал" на посту градоначальника, "продвигая нашу столицу в мире", однако действовал "в рамках приличия".

Как сообщал УНИАН, депутаты британского парламента готовятся подать Бориса Джонсона в суд, если он не поддержит отсрочки Brexit.