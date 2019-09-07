На Джонсона могут подать в суд, если он не поддержит перенос Brexit

Депутаты парламента одобрили законопроект, направленный на предотвращение выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Депутаты британского парламента готовятся подать на премьер-министра страны Бориса Джонсона в суд, если он не поддержит отсрочки Brexit.

Об этом сообщает BBC.

Депутаты парламента одобрили законопроект, направленный на предотвращение выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Закон должен быть подписан на следующей неделе.

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огласно законопроекту, премьер-министр должен продлить срок Brexit до 31 января 2020 года, если до 19 октября парламент не примет соглашение с ЕС.

Если Борис Джонсон откажется соблюдать новый закон, на него могут подать в суд. Ранее премьер-министр уже заявлял, что не будет просить Европейский Союз об отсрочке Brexit.