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На Джонсона могут подать в суд, если он не поддержит перенос Brexit

22:26, 07 сентября 2019
Мир
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Борис Джонсон / REUTERS

Об этом сообщает BBC.

Депутаты парламента одобрили законопроект, направленный на предотвращение выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Закон должен быть подписан на следующей неделе.

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огласно законопроекту, премьер-министр должен продлить срок Brexit до 31 января 2020 года, если до 19 октября парламент не примет соглашение с ЕС.

Если Борис Джонсон откажется соблюдать новый закон, на него могут подать в суд. Ранее премьер-министр уже заявлял, что не будет просить Европейский Союз об отсрочке Brexit.

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Теги: #Brexit#Борис Джонсон