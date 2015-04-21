Госдеп: Двусторонние военные учения в Украине не нарушают минские соглашения

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Мари Харф на брифинге во вторник, 21 апреля, пишет РИА Новости.

"Это не является нарушением минских соглашений", – сказала Харф, добавив, речь идет "о двустороннем сотрудничестве, которое длится уже около 20 лет".

"Это делается по приглашению украинского правительства и является частью нашего долгосрочного партнерства в оборонной отрасли на основе полной прозрачности... Мы делали это при разных правительствах Украины. Я не помню, чтобы украинское правительство приглашало российских сепаратистов. И я не помню, чтобы Россия возражала против подобных учений при Януковиче", – сказала представитель Госдепа.

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Отметим, минские договоренности предусматривают, среди прочего, прекращение огня, отвод тяжелой техники, освобождение заложников на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели миссии ОБСЕ в Европе зафиксировали исчезновение из мест хранения отведенных ранее тяжелых вооружений сепаратистов