Госдеп: Двусторонние военные учения в Украине не нарушают минские соглашения
США не считают проведение двусторонних военных учений во Львовской области нарушением минских договоренностей.
Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Мари Харф на брифинге во вторник, 21 апреля, пишет РИА Новости.
"Это не является нарушением минских соглашений", – сказала Харф, добавив, речь идет "о двустороннем сотрудничестве, которое длится уже около 20 лет".
"Это делается по приглашению украинского правительства и является частью нашего долгосрочного партнерства в оборонной отрасли на основе полной прозрачности... Мы делали это при разных правительствах Украины. Я не помню, чтобы украинское правительство приглашало российских сепаратистов. И я не помню, чтобы Россия возражала против подобных учений при Януковиче", – сказала представитель Госдепа.
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Отметим, минские договоренности предусматривают, среди прочего, прекращение огня, отвод тяжелой техники, освобождение заложников на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, наблюдатели миссии ОБСЕ в Европе зафиксировали исчезновение из мест хранения отведенных ранее тяжелых вооружений сепаратистов