ОБСЕ: отведенное тяжелое вооружение боевиков исчезает с мест хранения

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 19 апреля, опубликованном сегодня.

"Миссия повторно посетила шесть мест хранения тяжелого вооружения "ДНР". В трех из шести локаций СММ подтвердила, что вооружение не перемещали со времени последнего визита. В одном месте количество единиц и тип вооружения соответствовали зафиксированным ранее, однако "ДНРовцы" не позволили миссии проверить серийные номера техники. Еще в двух местах не осталось ни одной ранее зафиксированной единицы оружия", - сказано в отчете.

Читайте такжеБоевики планируют перебросить в Горловку отведенные "Грады" - разведкаВ частности, в одной из локаций исчезли четыре "Града", которые, как заявили боевики, повезли готовить "к параду 9 мая". В другой локации члены миссии не нашли ни артиллерии, которая там была раньше, ни представителей "ДНР".

Также миссия зафиксировала движение тяжелой техники на контролируемой властями территории в направлении от линии соприкосновения.