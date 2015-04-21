В МЧС РФ не нашлось машин, чтобы завезти гуманитарку в Хакасию - все на Донбассе
00:51, 21 апреля 2015Мир
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Министерство чрезвычайных ситуаций РФ отказало волонтерам в помощи по доставке гуманитарной помощи жителям пострадавшей от пожаров Хакасии.
REUTERS
Петербургское волонтерское движение "Весна" собрало более двух тонн одежды, продуктов, медикаментов и других вещей для погорельцев, однако получили отказ в МЧС в транспортировке груза автомобилями, сообщает Грани.ру.
"Сейчас все машины в Донбассе", - пояснили чиновники.
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Ведомство также отказалось доставить гуманитарную помощь по воздуху или железной дороге. Чиновники пояснили, что самолеты МЧС вылетают только из Москвы, а на поезде помощь можно перевезти только за деньги.
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