В МЧС РФ не нашлось машин, чтобы завезти гуманитарку в Хакасию - все на Донбассе

Петербургское волонтерское движение "Весна" собрало более двух тонн одежды, продуктов, медикаментов и других вещей для погорельцев, однако получили отказ в МЧС в транспортировке груза автомобилями, сообщает Грани.ру.

"Сейчас все машины в Донбассе", - пояснили чиновники.

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Ведомство также отказалось доставить гуманитарную помощь по воздуху или железной дороге. Чиновники пояснили, что самолеты МЧС вылетают только из Москвы, а на поезде помощь можно перевезти только за деньги.