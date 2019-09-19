Великобритания ответила на ультиматум ЕС касательно сроков Brexit

Представитель правительства Великобритании подтвердил, что «конфиденциальные технические неофициальные документы, отражающие идеи, выдвинутые Великобританией», отправили в Брюссель.

Великобритания представила Евросоюзу письменные документы с предложениями по выходу из тупика по Brexit.

Об этом сообщает Sky News.

Представитель правительства Великобритании подтвердил, что «конфиденциальные технические неофициальные документы, отражающие идеи, выдвинутые Великобританией», отправили в Брюссель.

Однако, по его словам, они подадут официальные письменные решения, когда будут готовы, «а не в соответствии с искусственным дедлайном, и когда ЕС даст понять, что будет конструктивно ими заниматься для замены бэкстопа».

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Напомним, что ЕС выдвинул ультиматум премьер-министру Великобритании Борису Джонсону: представить свои предложения по Brexit до конца сентября или готовиться к «жесткому» выходу из союза.

Ранее сообщалось, что британские депутаты обязали правительство опубликовать документы, связанные с планом «жесткого» Brexit.

Обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывающий правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.

В ответ Борис Джонсон призвал депутатов проголосовать за проведение досрочных парламентских выборов 15 октября. Также он заявил, что скорее «умрет в канаве», чем перенесет Brexit.

По данным СМИ, Джонсон разработал стратегию, согласно которой любая дальнейшая отсрочка Brexit станет юридически невозможной.