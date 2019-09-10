Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря

Ранее КНДР заявила о готовности возобновить ядерные переговоры с США в конце сентября.

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.

Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, пишет РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным военных, снаряды выпустили из провинции Пхенан-Намдо. "Наши военные отслеживают ситуацию в случае дополнительных пусков и сохраняют готовность", - заявили в комитете.

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В правительстве Японии отметили, что нет информации о том, что баллистические ракеты попали на японскую территорию или в исключительную экономическую зону страны, передает телеканал NHK. Власти добавили, что запуски не повлияли на безопасность Японии.

Ракетные пуски были проведены вскоре после того, как КНДР заявила о готовности возобновить ядерные переговоры с США в конце сентября.

Это восьмые пуски, проведенные после встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на границе между двумя Кореями.