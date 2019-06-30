Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Корей

Это уже третья встреча лидеров КНДР и США.

Президент США Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей.

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Как сообщает Reuters, лидеры встретились в южной части пограничного населенного пункта Пханмунджом.

Отмечается, что Трамп перешагнул через границу и зашел на северную сторону, став первым в истории президентом США, ступившим на территорию закрытой страны.

Это уже третья встреча лидеров КНДР и США.

Впервые Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам встречи был подписан договор, предусматривающий полное ядерное разоружение Северной Кореи и перезапуск отношений между Пхеньяном и Вашингтоном.

Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое. По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.