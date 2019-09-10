В КНДР заявили о готовности возобновить ядерные переговоры с США

В Северной Корее подчеркнули, что Вашингтону необходимо изменить подход, иначе переговоры могут снова провалиться.

Северная Корея заявила о готовности возобновить ядерные переговоры с США в конце сентября, но предупредила, что шансы на сделку могут быть исчерпаны, если Вашингтон не изменит позицию.

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявила, что Пхеньян готов провести "всесторонние переговоры" с Соединенными Штатами в конце сентября в месте, которое согласуют стороны, сообщает НВ со ссылкой на Reuters.

Чхве Сон Хуэй подчеркнула, что Вашингтону необходимо изменить подход, иначе переговоры могут снова провалиться.

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"Я хочу верить, что американская сторона предложит альтернативу, основанную на методе расчета, который отвечает интересам обеих сторон и является приемлемым для нас", - отметила дипломат.

По словам Чхве Сон Хуэй, "если сторона США будет играть по старому сценарию, который не имеет ничего общего с новым методом переговоров на рабочем уровне… сделка между двумя сторонами может закончиться".

Как отмечается, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется вернуться к переговорам по денуклеаризации с Северной Кореей в ближайшие дни или недели.

Напомним, что в апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний, а также испытаний межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который обязывал КНДР к полной денуклеаризации.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, который состоялся в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон Сохе и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки. Впрочем, ситуация несколько обострилась в 2019 году.

Во время новой встречи Кима и Трампа в феврале во Вьетнаме сторонам не удалось достичь прогресса в переговорах. В последнее время власти КНДР неоднократно выражали недовольство нежеланием Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.