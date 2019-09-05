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В Москве осудили на четыре года активиста Котова, который носил передачи украинским морякам

18:53, 05 сентября 2019
Мир
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Антикремлевского активиста Котова осудили на четыре года / Facebook, Konstantin Kotov

Тверской суд Москвы вечером 5 сентября приговорил гражданского активиста Константина Котова к 4 годам колонии общего режима за «неоднократное нарушение правил проведения митингов».

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Об этом сообщает «Крым.Реалии», проект «Радио Свобода». Отмечается, что в августе Котова арестовали по уголовному делу о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга. Прокуратура накануне запросила для него 4 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Суд решил, что Котов совершил «неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий в течение предшествующих 180 суток». Оппозиционера осудили по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ. Эта статья получила известность как «дадинская» – по имени активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней.

Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.

Ранее сообщалось, что фигуранта так называемого "московского дела" о якобы беспорядках во время мирного митинга в российской столице Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии общего режима.

Жукова обвинили в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) во время акции протеста 27 июля. По версии обвинения, он дернул за шлем сотрудника Росгвардии, чем причинил ему физическую боль. Жуков вину не признал.

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Теги: #Россия#репрессии