"Цвет нации синий": названа самая пьющая страна Евросоюза

Средний житель Евросоюза потребляет более двух бутылок вина в неделю, что считается вредным для здоровья.

Всемирная организация здравоохранения составила рейтинг 30 европейских государств по употреблению чистого спирта на человека.

Пресс-релиз по результатам исследования появился на сайте Европейского регионального бюро организации.

Согласно опубликованным данным, первое место занимает Литва, где выпивают 15 литров чистого спирта на человека. Второе место заняла Чехия, третье — Германия. Отмечается, что средний житель Евросоюза (включая данные не входящих в него Норвегии и Швейцарии) потребляет более двух бутылок вина в неделю, что считается вредным для здоровья.

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Сокращения потребления алкоголя не происходит, несмотря на принятый Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя с 2012 по 2020 год. Подчеркивается, что более 290 тысяч человек ежегодно умирают в Европе по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Авторы доклада отметили, что алкоголь является основной причиной потери рабочих лет, потери производительности. Кроме того, в результате воздействия алкоголя происходит каждая четвертая смерть среди молодежи.

В прошлом году самой пьющей страной Европы называлась Эстония.