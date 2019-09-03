В Бельгии в результате мощного взрыва обрушились три дома (фото)

Из-под завалов достали двух людей в тяжелом состоянии.

Три дома обрушились в результате мощного взрыва в бельгийском Антверпене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Nieuwsblad.

Взрыв произошел в районе Вилрейк во вторник, 3 сентября, во второй половине дня. Взрывом разрушены три дома, во многих зданиях на улице выбиты окна.

По данным очевидцев, в одном из домов на момент взрыва проводились ремонтные работы, однако неизвестно, связан ли с ними взрыв.

На данный момент из-под завалов достали двух людей в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа произошел обвал в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. В компании «Львовгаз» также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки.

В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлены днями траура. Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.