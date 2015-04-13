В МЧС РФ заявили о ликвидации пожаров на юге Сибири, сгорели более 1,2 тысячи домов

Об этом заявил журналистам главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Борис Борзов, сообщает ТАСС.

"Ситуация находится под контролем. Всю прошедшую ночь группировка МЧС тушила пожары. Все пожары потушены", - сказал он.

Борзов отметил, что все силы остаются на месте. "Идет окарауливание, чтобы не было повторных возгораний. Силы МЧС дежурят круглосуточно", - сказал Борзов.

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Более 2 тысяч человек лишились жилья, многие из них размещены у родственников.

"На сегодня сгорели 1205 домов в 38 населенных пунктов. Шесть человек погибли, 121 пострадал. Из них один, к сожалению, ребенок", - сообщил Борзов.

Он добавил, что МЧС в работе активно помогают и добровольцы, и местное население.