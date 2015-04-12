Масштабные пожары на юге Сибири: горит 21 село, 900 домов уничтожены, 5 человек погибли (видео)

Сегодня Республику Хакасию, что в России, охватили масштабные пожары. Кто-то поджег сухую траву и мусор, а из-за сильного ветра огонь приобрел угрожающие масштабы - горят леса и деревни, сообщает ТСН.ua.

"По последней оперативной информации, огнем уничтожено 118 жилых домов в 21-м населенном пункте Хакасии. Из-за сильного ветра стабилизировать обстановку с пожарами в жилом секторе пока не удается. Все пожарные силы брошены на спасение населенных пунктов и объектов экономики. Степные и дачные возгорания ликвидировать просто некому", - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Республике Хакасия.

Спасатели призывают все население выйти на борьбу с огнем.

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По состоянию на вечер, пять человек погибли и около 900 домов сгорели в результате пожаров в Хакасии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Количество погибших, по предварительным данным, достигло пяти. Количество поврежденных домов - около 900", - сказал собеседник агентства.

В 13.00 по местному времени согласно решению Главы республики в Хакасии был введен режим ЧС.