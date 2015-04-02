НАТО продолжит наращивать силы в Европе - Минобороны Канады

"Канада и ее международные союзники продолжат проводить комплекс мероприятий по наращиванию силы в государствах-членах НАТО в Восточной и Центральной Европе", - говорится в заявлении министра, которое поступило в представительство ТАСС.

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В коммюнике минобороны также сообщается, что канадские военнослужащие со своими польскими коллегами 1 апреля начали в Польше совместные учения Mountain Warrior. Со стороны Канады в маневрах участвуют 35 военнослужащих Королевского канадского пехотного полка. Цель учений - отработать взаимодействие натовских соединений в условиях гористой местности.

"Участие Канады в такого рода учениях призвано продемонстрировать нашу приверженность коллективной обороне", - отметил Кенни.