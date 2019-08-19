Haaretz: Украина – дипломатическое минное поле для премьера Израиля

Нетаньяху несмотря на хорошие украино-израильские отношения долго игнорировал Киев, чтобы не раздражать Путина.

За примерно две недели до выборов в апреле премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху полетел в Вашингтон. Там президент Дональд Трамп объявил, что США признают Иерусалим израильской столицей, а Голанские высоты – израильской территорией. Через неделю Нетаньяху уже был в Москве. Там президент Владимир Путин передал ему останки солдата Захарии Баумеля, который 37 лет пропал без вести в Ливане.

Эти своевременные поездки стали завещанием статуса государственника для премьер-министра. Этот статус Нетаньяху было трудно поддерживать в апреле, так же как и сейчас перед выборами, которые пройдут в следующем месяце, — пишет израильская газета Haaretz.

Читайте такжеПремьер Израиля рассказал Зеленскому, когда его страна ратифицирует свободную торговлю с Украиной

Как напоминание, с начала прошлого месяца в штаб-квартире партии «Ликуд» в Тель-Авиве висят большие баннеры, на которых Нетаньяху жмет руку Трампу и Путину. Но на этот раз израильского премьера не ждут эти лидеры. Вместо этого он отправился в Украину, а через две недели посетит Индию, где встретится с премьер-министром Нарендрой Моди. Он тоже есть на том баннере «Ликуда».

Индия, конечно, — это потенциально крупная мировая держава со вторым по численности населением на планете. Но все же Украина и Индия – это не США и Россия. Команда Нетаньяху изо всех сил пытается организовать вторую встречу с Трампом и Путиным. Но на этот раз в Вашингтоне и Москве открытости меньше. Трамп до сих пор поддерживает Нетаньяху. Но он разочарован, что израильский премьер не смог закрепить победу еще в апреле. Поэтому американский президент сократил свою помощь.

Путин тоже не хочет давать ничего дополнительно в этой кампании, в которой израильская русскоязычная община стала ключом на поле битвы между Нетаньяху и его соперником – выходцем из Молдовы Авигадором Либерманом. Команда премьер-министра Израиля надеялась открыть в Иерусалиме памятник блокады Ленинграда, чтобы на его открытие можно было пригласить Путина. Но сделать это в нужное время не удастся. Российский президент может посетить церемонию в следующем году. Но Нетаньяху в то время может уже и не быть премьером.

Читайте такжеЗеленский и Нетаньяху договорились решить проблему с отказом украинцам во въезде в Израиль

Поэтому ему приходится воспользоваться тем, что один индийский дипломат назвал «фото-возможностью» во время встречи с Моди в Нью-Дели и новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. При отсутствии встречи с Путиным, визит в Киев как альтернатива интригует. Особенно если вспомнить последнее десятилетие, в течение которого Нетаньяху недооценивал сильные отношения Израиля с Украиной из-за боязни разозлить Путина. Ничто и никогда не мешало главе израильского правительства осуществить короткий двухчасовой полет в Киев. Но в то время, как Запад откровенно осудил Россию за вторжение на Восток Украины и аннексию Крыма, Израиль промолчал. Три месяца назад, когда Зеленский официально стал президентом, ближневосточная страна не отправила на церемонию инаугурации ни одного министра, ограничившись лишь представительством посла.

Теперь Нетаньяху отправился в Киев по одной причине. Его советники вдруг осознали, что не все русскоязычные израильтяне родом из России. И далеко не всем им нравится Путин. В ожесточенной битве против Либермана за избирателей подойдет все. Одно из главных беспокойств этой категории избирателей — это их пенсии, которые они заработали за время жизни в своих странах происхождения. И для многих из них эта страна – Украина. Нетаньяху надеется, что Зеленский сделает хоть какое-то заявление о проблеме пенсий. Но даже если бы такое заявление и прозвучало, оно имело бы сомнительную ценность. Поскольку новоизбранный парламент и правительство Украины еще не начали работу.

Читайте такжеForeign Policy: Россия исказила реальность в Украине и может сделать это в США

Издание называет поездку в Украину «дипломатическим минным полем». Потому что украинский президент попытается пригласить Нетаньяху к чествованию памяти жертв Голодомора, который устроили лидеры СССР. А это еще один потенциальный источник напряжения в отношениях с Москвой. Израиль и Украина сейчас под руководством переходных правительств. Учитывая чувствительность отношений и возможных последствий для связей с Россией, это худшее время для такого визита. Ведь достичь можно значительно меньше, а вред может быль большой. Но предвыборное мышление отодвигает все остальное на второй план. Неопытный Зеленский не против сыграть в эту игру. У него не так много иностранных посетителей.