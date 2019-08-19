Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и Израиль имеют давние, тесные исторические связи.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Киеве.

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«Украина и Израиль имеют давние, тесные исторические связи. Наши народы совместно пережили все трагедии истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим», - заявил он.

«Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа», - добавил президент.

Напомним, в октябре прошлого года Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.