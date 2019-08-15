Atlantic Council: Украина и США вместе могут покончить с энергетическими войнами России

Во время встречи украинский и американский президенты могут обсудить выгодные оборонные контракты, но еще более полезным для обеих сторон может быть сотрудничество в энергетике

Подготовка к саммиту «Украина-США» в самом разгаре. Поэтому самое время предложить определенную повестку дня для встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а также их команд. Конечно, украинские нужды больше, чем американские. Но Киев имеет возможности продвигать региональные решения для Восточной Европы, которые пошли бы на пользу интересам, определенным администрацией Трампа.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет независимый консультант и бывший научный сотрудник Военного колледжа Вооруженных сил США Стивен Бланк.

Читайте такжеТрамп в Зеленском: Думаю, он договорится с президентом Путиным (видео)

В ближайшем будущем Украине потребуется прямая военная помощь Америки в форме продажи оружия и прямых инвестиций за пределами давления и поощрений в вопросе проведения реформ. В частности, Киеву понадобятся американские вложения в энергетический и оборонный секторы. Таким образом, приоритетом для украинской делегации в Вашингтоне станет разблокировка 115 миллионов долларов, которые Конгресс выделил Украине для покупки военной техники. Служба управления и бюджетирования сейчас блокирует эти продажи, но это никак не оправдано.

Зеленский и его министры должны убедить Трампа покончить с этой блокировкой как можно быстрее. Благодаря этому финансированию Украина сможет купить дополнительные противотанковые ракеты Javelin и системы для борьбы с российскими средствами электронной войны. Это чрезвычайно важно, учитывая то, что Москва втрое увеличила количество своих войск возле Украины и на ее оккупированных территориях.

Читайте такжеAtlantic Council: У Трампа есть 10 причин приехать в Украину

Но кроме этого, Украина должна получить от Вашингтона средства для наращивания силы в море, в частности, сухопутное оружие для сдерживания морских угроз со стороны России. Украинским ВМС нужны противокорабельные возможности, а также новые корабли, которые американская сторона может продать или обменять на право использовать энергетические залежи в украинских территориальных водах (что-то похожее на программу ленд-лиза во время Второй мировой войны). Украинские моряки должны взять под свое управление два военных катера, которые базируются в Балтиморе, когда закончат тренировки по управлению этими машинами.

США также должны рассмотреть возможность передать Украине средства борьбы с субмаринами России, которые могут быть использованы для уничтожения украинских установок и целей. Наконец, нужно сделать все необходимое, чтобы повысить качество оборонного истеблишмента в Украине до уровня НАТО, интегрировать его с действиями альянса настолько, чтобы к членству был небольшой шаг. В то же время, блок должен увеличивать свое присутствие в Черном море.

Читайте такжеPolitico: Евросоюз борется с "Северным потоком-2" и одновременно защищает эго от США

Киев и Вашингтон могут наладить даже более выгодное сотрудничество в сфере энергетики. Украина должна расширить возможности для иностранных и американских фирм в сфере разработки нефтяных и газовых залежей в украинской акватории и на суше. Сейчас Киев ежегодно добывает 12 миллиардов кубометров газа, потребляя при этом 33 миллиарда кубометров. Эксперты же считают, что лучший менеджмент может сделать Украину энергетически самодостаточной и даже превратить ее в экспортера.

Развитие внутренних украинских возможностей и сетей трубопроводов и присоединения их к системам Восточной Европы совпадает с интересами США в поставках энергоносителей европейским клиентам, чтобы лишить Москву возможности использовать энергию в качестве оружия. В обмен на соглашения в оборонной сфере, Киев может предложить американским компаниям контракты на разработку новых месторождений и строительство трубопроводов для новых энергоресурсов, которые Россия не контролирует.

Вашингтон также должен поощрить региональные организации, такие как «Триморье», построить трубопроводы, которые будут пролегать с юга Балтии и будут сопряжены с уже существующими восточно-западными линиями. Эту сеть также нужно соединить с системами Украины. Таким образом, американский экспортный газ может быть доставлен прямо в Украину или же украинскую продукцию можно будет транспортировать на европейские рынки.

Читайте такжеAtlantic Council: Украина с помощью США может победить Россию из-за одной слабости

Это видение совпадает с интересами США в расширение энергетического экспорта в Европе, а также с украинской заинтересованностью в большей интеграции с региональными европейскими институтами безопасности. Такой план также существенно сократит способность Москвы использовать газ в качестве рычага воздействия против Украины и других стран Восточной и Центральной Европы.

Кроме того, Украина должна использовать свои замечательные отношения с Турцией, чтобы предложить решения для трудностей, которые блокируют поток газа из Восточного Средиземноморья. Ведь Анкара успешно блокирует любую разработку или поставки энергоносителей в Европу. Киев может предложить построить трубопровод из региона в Турцию, откуда линия будет продлена до греческих новых терминалов и Восточной Европы. Там «труба» присоединится к сети, построенной «Триморьем» с помощью США. Этот проект может принести совершенно новый ресурс на рынок и сократить напряжение в Восточном Средиземноморье.

Эти новые энергетические источники, а также экспорт США могут эффективно защитить Украину от российских газовых игр и одновременно укрепить ее связи с другими странами Центральной и Восточной Европы. Замысел принесет выгоду как Киеву, так и Вашингтону.