Украина и США обсуждают новые поставки ракетных комплексов Javelin

5 августа Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Правительства Украины и США согласовывают условия по покупке противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил журналистам в Киеве, комментируя свое предыдущее заявление по поводу запроса Украины к США о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

27 июля 2019 года спецпредставитель Госдепартамента США Волкер заявил, что правительственные оборонные ведомства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения. Он заверил, что нет никаких препятствий для поставок Украине летального оборонительного вооружения.

5 августа временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью заявил, что Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.