Столтенберг рассказал, как НАТО ответит на размещение Россией новых ракет в Европе

В Альянсе не намерены размещать в Европе новые ядерные ракеты и отзеркаливать действия России.

Организация Североатлантического договора (НАТО) будет тщательно рассматривать свои возможности в ответ на размещение Россией в Европе новых ракет.

Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что "сегодня ракетный договор прекращает свое существование, поскольку Россия разместила ракетную систему SSC-8 (ракетную систему "Новатор 9М729" - УНИАН)".

"Новые российские ракеты имеют ядерный потенциал, они мобильные и их трудно обнаружить. Они могут достичь европейских городов за несколько минут, ограничивают возможность заблаговременного предупреждения и уменьшают порог для применения ядерных вооружений в вооруженном конфликте", - заявил Столтенберг.

"Все члены НАТО соглашаются, что эти ракетные системы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, и Россия продолжает разрабатывать и устанавливать эти системы, несмотря на многолетние усилия США и союзников", - добавил он.

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Генсек Альянса отметил, что вследствие нежелания России вернуться к соблюдению положений ракетного договора Соединенные Штаты приняли решение выйти из договора, которое сегодня вступает в силу. "Это решение поддержано всеми членами НАТО, поскольку ни одно международное соглашение не будет эффективным, если оно соблюдается только одной стороной", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он отметил, что в Европе нет новых американских ракет, но Россия разместила новые ракеты в Европе.

В то же время, говоря о том, что НАТО отреагирует взвешенным и ответственным образом на существенные риски, которые создает российская ракетная система SSC-8, Альянс не будет прибегать к поспешным шагам, несмотря на согласованный пакет ответных мер на действия России.

"Мы будем рассматривать наши опции осторожно. Мы решили работать над такими вопросами как учения, разведка, наблюдение и сбор данных, (развитие) воздушной и ракетной обороны, а также над потенциалом обычных вооружений. Мы также обеспечим, чтобы наша стратегия ядерного сдерживания оставалась безопасной, защищенной и эффективной. Некоторые из этих мер могут быть воплощены быстро, а для других потребуется время", - сказал он.

Также он отметил, что все действия НАТО будут сбалансированными, скоординированными и оборонительными.

"Мы не будем отзеркаливать то, что делает Россия. Мы не хотим новую гонку вооружений, и мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - подчеркнул Столтенберг.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта 2019 года Россия официально заявила о выходе из ракетного договора, аргументируя это "необходимостью принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по данному договору".

В Министерстве иностранных дел Украины расценили это как намерение РФ установить контроль над регионом от Балтии до Средиземного моря путем выхода из ракетного договора.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выдвинул России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла много лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы "Новатор 9М729", позволяющей запускать крылатые ракеты на большие расстояния, которые запрещены договором. В США пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп отметил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России преобладал над потенциалом цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД, который завершился 2 августа.

Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, и Москва также приостанавливает участие в договоре.

2 февраля Управление коммуникаций и прессы Минобороны Украины на информационный запрос УНИАН сообщило, что РФ в 250 км от границы Украины развернула ракетную бригаду с 12 пусковыми установками комплексов "Искандер-М", ракеты которых могут иметь на вооружении ядерные боеголовки (дальность действия - до 500 км).

Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.