Пожары в Сибири. Можно ли наказать Россию за бездействие

В России уже больше недели горят леса Сибири. Площадь возгорания достигает около 3 миллионов гектаров, однако местные власти не спешат их тушить. По их словам, борьба с огнем экономически нецелесообразна – дескать, стоимость тушения пожаров превышает размер возможного убытка. Поэтому возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

В то же время, от помощи других государств (дым от этого масштабного бедствия добрался уже до Канады и США), готовых ее оказать, Россия отказывается. Вместо этого к «тушению» пожаров привлекают шаманов и проводят молебны…

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Прежде всего, стоит понимать, что причина таких масштабных возгораний кроется в последствиях закрытия Путиным Государственного агентства лесного хозяйства. Была разрушена вся система и, понятно, Россия потеряла все, что только было можно – всю технику, специалистов, лесников. Раньше у них была специальная авиация – самолеты, которые могли перевозить много воды, специальные подразделения, но после того, как ведомство расформировали, все это распродали.

Кроме того, они отдали в аренду леса, чего категорически нельзя было делать. В Украине, к примеру, за леса отвечает Гослесагенство. В России, на данный момент, за большое количество лесов отвечают арендаторы, для которых главное – рубить лес. И, как правило, у арендаторов нет людей и техники для тушения, на случай пожара.

Поскольку восстановить все ресурсы, которые когда-то были у российского Госагентства лесного хозяйства, за короткий срок невозможно, то и тушить пожары некому. А, учитывая, что Сибирь – это необъятные просторы, это уже невозможно сделать физически. К тому же, этого нельзя сделать и силами МЧС, поскольку пожарные этой службы в принципе не подготовлены к тушению пожаров подобного рода. Ведь пожары в лесах – это специфический вид пожара, там совсем другие условия, другие масштабы и даже другая техника. То есть, их нужно уметь тушить, поскольку на пожарной машине в лес не заедешь, да и воды много в ней не привезешь…

Пожары в Сибири – следствие неправильных политических решений российских властей

Таким образом, по сути, пожары в Сибири – следствие неправильных политических решений российских властей. К сожалению, подобное видение (ликвидировать те или иные на самом деле нужные службы) – довольно распространенное среди экономистов «кабинетного толка». И в Украине, к слову, леса тоже могли оказаться в аренде, поскольку у правительства Гройсмана, в свое время, также озвучивалась похожая на российскую инициатива. Но у нас, к счастью, этого не произошло из-за протеста экологов.

Отдельно стоит отметить, что даже при таком масштабном возгорании леса, вреда в виде загрязнения воздуха для планеты гораздо меньше, чем, например, от извержения одного вулкана. Но это нисколько не снимает с РФ ответственности за бездействие. Хотя, конечно, наказать ее за это нельзя, так как не существует ни одного международного договора, предусматривающее какое-либо наказание за вред, нанесенный планете пожарами.

Владимир Борейко, Директор Киевского эколого-культурного центра, эколог, заслуженный природозащитник Украины