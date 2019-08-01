Лесные пожары в Сибири: дым достиг Аляски и Канады

Горит более трех миллионов гектаров леса.

Дым от масштабных лесных пожаров в российской Сибири уже достиг побережья Аляски и Канады.

Об этом свидетельствуют данные со спутниковых снимков, которые сделало NASA, пишет ТСН.ua.

По их данным, 30 июля дым от сибирских пожаров достиг Аляски и части западного побережья Канады.

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"Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь его видно на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров", - отметил специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда Колен Сефтор.

Кроме этого, дым протянулся вдоль побережья Канады и даже достиг таких американских городов, как Ванкувер и Сиэтл.

Как сообщал УНИАН, в Сибири горит около трех миллионов гектаров леса. Пожары начались неделю назад, а бездействие чиновников привело к тому, что площадь возгорания лишь продолжает расти. Дым от пожаров распространяется еще больше, и по данным метеорологов достиг даже столицы Казахстана.

Сибиряки требуют ввести режим чрезвычайного положения, петицию к правительству страны уже подписали более 450 тыс. людей. Чиновники в то же время утверждают, что заниматься тушением пожара экономически невыгодно.

Губернатор Красноярского края Александр Ус вообще считает, что бороться с лесными пожарами не имеет смысла и "это может быть вредным".

"Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было теплее? Нечто похожее можно применить и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно", - сказал Ус.

Помощь в тушении пожаров президенту РФ Владимиру Путину уже предложил американский президент Дональд Трамп.